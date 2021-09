Amministrative: Sala, a Roma ci sarà il secondo turno, mi auguro convergenza voti per fare vincere centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che a Roma al secondo turno, perché a Roma il secondo turno ci sarà, i voti convergano e riescano a far vincere il centrosinistra”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti al suo arrivo all'incontro ai “Bagni misteriosi” con il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, rispondendo a chi gli ha chiesto se augurasse a Calenda di diventare sindaco della capitale. A chi gli ha chiesto invece se quella frase “a Roma il secondo turno ci sarà” fosse un modo implicito per dire che a Milano invece vince il centrosinistra al primo turno, Sala ha replicato che “no, in questo ha ragione Bernardo, ci sono ancora tanti indecisi”. “L'uno e l'altro" è stata infine la replica a chi gli ha chiesto se tema di più l'astensione o gli indecisi. (Rem)