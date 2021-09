Roma 2021: Maritato (Lega), Raggi fa l'agronoma e pensa ad alberi solo in campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Appena eletta dichiarò di avere il pollice nero. Oggi, per tentare di farsi rieleggere, Virginia Raggi si improvvisa agronoma e va nella tenuta della Mistica promettendo la messa a dimora di 4000 nuovi alberi. Lancia poi l’idea a effetto di una grande muraglia verde a ridosso del Grande raccordo anulare, gas di scarico permettendo”. Lo dichiara in una nota il candidato della Lega all'Assemblea capitolina, Michel Maritato. “L’amena area verde di Roma est - aggiunge Maritato - si estende su 76 ettari di proprietà comunale. Dal 2005 lì doveva sorgere il Parco archeologico Alessandrino. Sembra però che le piante miracolose della sindaca, siano state messe a dimora in un’area affidata ai privati, forse una cooperativa sociale, per questo vorremmo chiarimenti. Su che base è avvenuta la scelta? Approviamo la valorizzazione del sito con le vestigia dell’Acquedotto Alessandrino ma le migliorie dovrebbero riguardare la parte pubblica. Ma c’è dell’altro. La sindaca, dichiara con candore, di aver affidato la cura degli alberi da piantare all’associazione Roma ecologista, strano caso di omonimia con la lista di cui è capolista l’ex ministro dei Trasporti di Prodi Alessandro Bianchi, con sponsor l’altro ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, che sostiene la sua rielezione a sindaco di Roma. Non vorremmo ci fossero inopportuni collegamenti", conclude. (Com)