Sanità: Unisalute, dopo le vacanze a dieta il 28 per cento dei milanesi

- L’estate è finita e se durante le ferie i milanesi si sono concessi qualche vizio in più, adesso la parola dieta torna ad essere d’attualità. Un fatto che non sorprende, visto che più di un milanese su quattro (28 per cento) dichiara di seguire una dieta o un regime alimentare controllato e che un ulteriore 33 per cento afferma che la seguirà nei prossimi sei mesi. Lo rileva l’Osservatorio Sanità1 di UniSalute realizzato con Nomisma per indagare le abitudini degli italiani – e dei milanesi in particolare - in ambito di salute e prevenzione. Ma il controllo della propria alimentazione non è solo mirato ad avere un miglior rapporto con il proprio corpo e piacersi di più, ma è principalmente una scelta mirata a preservare il proprio benessere fisico; il 48 per cento degli abitanti di Milano, infatti, vede nelle buone abitudini alimentari il fattore fondamentale per la salute. Ma a chi affidarsi per perdere peso? Per quanto l’alimentazione sia considerata importante, le diete “fai da te” sono estremamente diffuse: il 27 per cento dei milanesi, infatti, segue o comincerà a seguire a breve, diete trovate su internet o conosciute attraverso il passaparola, mentre “solo” per il 19 per cento le figure di riferimento rimangono quelle di dietologi e nutrizionisti. Il 7 per cento chiederà aiuto, se non lo ha già fatto, al proprio medico di base, mentre l’8 per cento affida o affiderà la propria routine alimentare ai consigli del proprio personal trainer. Tuttavia, il cibo nel nostro Paese, è anche, se non soprattutto, un elemento culturale; non è un caso che oltre un milanese su due (59 per cento) segua una dieta di tipo mediterraneo, che coniuga vantaggi per la salute con il mantenimento delle nostre tradizioni culinarie. (segue) (Com)