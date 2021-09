Sanità: Unisalute, dopo le vacanze a dieta il 28 per cento dei milanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento più evidente riguarda invece il consumo di carne: sotto la Madonnina una persona su cinque (18 per cento) ha ridotto o eliminato la carne dalla propria dieta. In particolare, il 9 per cento, pur continuando ad assumere carne, ne ha ridotto la quantità consumata nella propria settimana tipo; una quota analoga (9 per cento) l’ha eliminata del tutto, affermando di seguire una dieta vegana, vegetariana o flexetariana (che prevede quindi il consumo di pesce, ma non di carne). È proprio la dieta mediterranea a fornire l’alternativa alle carni, il 42 per cento dei milanesi, infatti, consuma abitualmente legumi, i quali rappresentano una valida alternativa alle proteine animali. Per seguire con facilità una dieta la cosa migliore è quella di cucinare in casa i propri pasti, non sorprende quindi che l’85 per cento dei milanesi mangia cibo preparato in casa. Tra i fornelli largo alla creatività: il 73 per cento degli abitanti di Milano afferma di sperimentare molto volentieri nuove ricette. Se il pranzo resta il pasto principale per un milanese su due (52 per cento), grande importanza viene data anche alla colazione: il 99 per cento dei meneghini non vi rinuncia mai e di questi l’82 per cento non si accontenta di una bevanda, ma accompagna il tutto con qualcosa da mangiare. Colazione che, per i meneghini, è un pasto da consumare rigorosamente tra le mura domestiche: l’88 per cento dei milanesi, infatti, consuma il primo pasto della giornata in casa propria. Abitudine che era tale anche prima della pandemia. Perché per i milanesi il caffè della mattina ha più gusto se preso in famiglia. (Com)