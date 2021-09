Russia: Covid-19, nuovo record di decessi giornalieri dall'inizio della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono stati registrati 852 decessi di pazienti affetti da Covid-19 nelle ultime 24 ore: si tratta del nuovo livello massimo dall'inizio della pandemia, come risulta dai dati della sede operativa del ministero della Salute russo. I morti totali dall'inizio della pandemia di coronavirus ammontano a 205.531, mentre il precedente record di decessi giornalieri era stato registrato lo scorso 24 settembre, con 828 morti. Il numero dei nuovi positivi ammonta oggi a 21.559, in leggero calo rispetto ai 22.498 di ieri 27 settembre. (Rum)