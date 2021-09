© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le proposte di Forza Italia sul fisco sono chiare: è necessario un intervento che sostenga la ripresa del Paese, rimetta in moto l'economia e favorisca l'occupazione. Per questo chiediamo il taglio dell'Irpef e del cuneo fiscale e il superamento dell'Irap. Con un punto fermo: la casa non si tocca". Lo ha detto a Rai News24 il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli. (Com)