Armenia-Italia: presidente Commissione entrate riceve ambasciatore Di Riso

- Il presidente della Commissione statale delle entrate armena, Rustam Badasyan, ha ricevuto l'ambasciatore d'Italia in Armenia Alfonso Di Riso per discutere le prospettive di cooperazione nel campo dell'amministrazione fiscale e doganale. È stata la stessa Commissione a riferirlo in una nota. Nel suo intervento Badasyan ha osservato che la base giuridico-contrattuale tra Armenia e Italia nell'amministrazione fiscale e doganale consente di svolgere la cooperazione sia a livello bilaterale che nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Le parti armena e italiana hanno espresso la loro disponibilità ad adottare misure concrete per espandere ulteriormente la cooperazione tra le autorità fiscali e doganali dei due Paesi. (Rum)