Trasporti: probabile rinvio operatività Ita, possibili problemi per continuità territoriale aerea con Sardegna

- Il possibile rinvio dell'operatività di Ita, la nuova compagnia aerea statale e il prolungamento di qualche settimana delle attività di Alitalia rendono incerto il futuro della continuità aerea fra Sardegna e continente. L'ipotesi, se venisse messa in pratica, consentirebbe a Ita, una delle principali interessate alla gestione dei collegamenti da e per la Sardegna da metà ottobre a maggio, di avere più tempo per trovare un accordo con i sindacati. Questa settimana è prevista la conclusione della procedura avviata dalla Regione per l'assegnazione delle rotte. Le compagnie in ballo sono undici: oltre a Ita, ci sono Ryanair, EasyJet, Volotea, Blue Air, Vueling, Danish Air Transport, Blue Panorama, Neos, Air Malta e Wizz Air e avranno tempo fino a domani per presentare le offerte che saranno valutate dall'assessorato di Trasporti che assegnerà le rotte. Il futuro immediato, intento, riserverà un taglio delle frequenze giornaliere (fino al 44 per cento) nell'aeroporto di Cagliari. I voli quotidiani dallo scalo del capoluogo sardo verso Fiumicino diventeranno 10 tra andata e ritorno contro i 18 precedenti. Sulla stessa rotta a novembre e dicembre si passa da 14 a 8 collegamenti giornalieri, a gennaio da 14 a 10. Numeri identici per la Cagliari-Milano Linate. (Rin)