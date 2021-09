Napoli: Fico, città esempio di riscatto, ricordare ribellione contro nazifascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Settantotto anni fa Napoli divenne per tutti gli italiani un esempio di riscatto contro la dittatura e di riconquista della libertà. Ridotta in macerie, prostrata a livello emotivo, lasciata sola a difendersi, con forze impari, contro il nemico, Napoli fu la prima, tra le grandi città europee, ad insorgere con successo contro l'occupazione nazista, costringendo il nemico alla ritirata". Queste le parole del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del 78mo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli. "Nel corso di quel terribile conflitto mondiale - prosegue - la città partenopea era stata bersaglio di ingenti bombardamenti, con pesantissime perdite in termini di vite umane. Nonostante i gravi danni e le indicibili sofferenze, tutta la cittadinanza napoletana oppose una resistenza disperata, ribellandosi al piano di rastrellamenti concepito dagli occupanti tedeschi, che prima della ritirata volevano ridurre Napoli 'in cenere e fango'. (segue) (Com)