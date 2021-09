Napoli: Fico, città esempio di riscatto, ricordare ribellione contro nazifascismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fico "ricordare questo evento significa comprendere l'alto prezzo della libertà ed il valore della nostra democrazia. Conquiste che dobbiamo ai cittadini napoletani, così come ai tanti eroi della Resistenza, che hanno dimostrato non soltanto un grande coraggio, ma soprattutto fierezza civica e tenacia nel non rassegnarsi mai. Oggi, come allora, abbiamo bisogno di quella energia ideale: per affrontare le sfide che ci attendono, ma anche per respingere ogni possibile nuova forma di estremismo, per contrastare l'odio, le ingiustizie, la corruzione e l'egoismo sociale - aggiunge il presidente della Camera -. La nostra democrazia – che vive attraverso il riconoscimento di diritti, di opportunità, di dignità – necessita sempre di essere difesa e tutelata. È un impegno che dobbiamo portare avanti ogni giorno, anche in nome di coloro che si resero protagonisti di quelle memorabili giornate a Napoli, e sempre grati per loro straordinaria capacità di immaginare e di impegnarsi, a tutti i costi, per un futuro di diritti e di pace", conclude Fico. (Com)