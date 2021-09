Napoli: Cattedra Unesco "Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile", domani incontro a centro congressi Federico II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 29 settembre alle ore 11 presso il centro congressi della Federico II, a Napoli in via Partenope 36, la professoressa Annamaria Colao illustrerà i risultati dei primi due anni di lavoro della Cattedra Unesco Federico II “Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile”. “A distanza di due anni dall’avvio dei lavori della cattedra Unesco e con una pandemia che nel frattempo ha colpito tutto il mondo e rallentato numerose iniziative, ci ritroviamo per tracciare un primo bilancio sul network costruito con numerosi partner delle istituzioni, delle imprese e del terzo settore, sui progetti avviati ed i relativi risultati (su tutti Opera per il contrasto all’obesità e Donne per la promozione della salute femminile e della medicina di genere) e le iniziative future. Il tutto portato avanti avendo come stella polare l’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile (in particolare quelli relativi all’educazione, alla parità di genere, alla salute e alla tutela dell’ambiente) e la diffusione dei suoi obiettivi specialmente alle giovani generazioni”. Così la professoressa Annamaria Colao, chairholder della cattedra Unesco (Po di Endocrinologia, dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università Federico II di Napoli). Dopo i saluti istituzionali di Matteo Lorito (rettore Federico II), Anna Iervolino (Dg Aou Federico II), Mara Carfagna (ministro per il Sud e la coesione territoriale), Stefania Giannini (vicedirettore Unesco), la professoressa Annamaria Colao farà un intervento dal titolo "Due anni di Cattedra Unesco: risultati e prospettive". Seguiranno le testimonianze di alcuni dei protagonisti di questi due anni di lavoro: Antonio d’Amore, direttore Asl Napoli 2 Nord; Giovanni Lombardi, presidente della Tecno Srl; Pasquale Antonio Riccio, campus Salute Onlus; Tommaso Mandato e Valentina de Giovanni, Sportform e Ami; Gianmaria Ferrazzano, Sioi; Francesca Marino, My Social Recipe; Giovanni Lombardi, Nefrocenter; Eugenio Gervasio, Mavv; Prisco Piscitelli, Isbem; Enrico Maria Borrelli, Amesci; Ivan Gentile, Università Federico II di Napoli; Rosario Pivonello, Università Federico II di Napoli; Giovanna Muscogiuri, Università Federico II di Napoli. La manifestazione si concluderà con i saluti finali di Fulvio Bonavitacola, vice presidente giunta regionale della Campania e assessore all'Ambiente. (segue) (Ren)