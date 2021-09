Energia: residente agenzia nucleare iraniana a Mosca per colloqui con dirigenti Rosatom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohammad Eslami, capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi) è arrivato oggi a Mosca per colloqui con Alekseij Likhachev, amministratore delegato di Rosatom, azienda di Stato russa attiva nel settore dell'energia nucleare. Lo ha annunciato il canale Telegram dell'ambasciata iraniana a Mosca, che ha sottolineato inoltre come durante il loro incontro, Eslami e Likhachev "si scambieranno opinioni sugli ultimi eventi e sulla cooperazione tra l'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran e la società statale Rosatom". (Rum)