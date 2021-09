Pa: Unaep-Flepar, riforma sbagliata, rafforza solo apparato burocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse del Pnrr costituiscono un'occasione "unica di rinnovamento della Pa ed il decreto reclutamento dovrebbe rappresentare, nelle intenzioni del legislatore, il terzo pilastro dell’attuazione del Piano di ripresa e resilienza, attraverso cui dotare rapidamente le pubbliche amministrazioni di personale altamente qualificato e formato. Purtroppo, le disposizioni legislative sembrano attestarsi sempre più, a nostro giudizio, ben al di sotto delle aspettative e, quel che è peggio, non sono coerenti con l’applicazione delle finalità e degli obiettivi enunciati". Lo affermano in una nota congiunta Antonella Trentini, presidente nazionale Unaep e Tiziana Cignarelli, segretario generale della Federazione Flepar. "Per le migliori competenze professionistiche e specialistiche, iperqualificate e iperformate, non si prevedono inquadramenti di area dirigenziale ma - segnalano - si dispone un inquadramento con ridotta autonomia organizzativa e professionale che, nel concreto, finirà per mortificarne l’operatività e l’azione con la sottoposizione gerarchica alla dirigenza amministrativa. Al di là delle intenzioni e degli slogan, dunque, sta emergendo una visione di prospettiva che vede il solito rafforzamento del classico apparato burocratico, da sempre all’apice della Pubblica amministrazione e che ha portato la Pa italiana alle non certo lusinghiere posizioni nelle classifiche internazionali di efficienza, trasparenza, tempestività e qualità". (segue) (Com)