Portogallo: probabile rimpasto di 5 ministeri dopo presentazione legge bilancio ad ottobre

- Il primo ministro portoghese, Antonio Costa, potrebbe rimodellare il governo con l'uscita di cinque ministri dopo la presentazione in Parlamento della prossime legge di bilancio prevista per l'11 ottobre. Secondo quanto rivelato dal quotidiano "Correio da Manha", il rimpasto potrebbe interessare il ministro dell'Interno, Eduardo Cabrita, della Scienza e della Tecnologia, Manuel Heitor, della Giustizia, Francisca Van Dunem, della Cultura, Graca Fonseca, e del Mare, Ricardo Serrao dos Santos. Già nell'ottobre 2018, dopo dopo la consegna del bilancio dello Stato 2019, il premier Costa aveva colto l'occasione per cambiare la guida di tre ministeri. (Spm)