Clima: De Corato, Greta ha ragione di aspettarsi tante parole, da Sala in cinque anni solo chiacchiere

- "Fa bene Greta Thunberg ad aspettarsi 'molte parole': Sala in questi cinque anni non ha fatto altro che chiacchiere, come anche oggi. Si è ricordato del 'Piano Aria e Clima' nell'ultimo anno di mandato e in vista delle elezioni, quando anche lui si è fatto verde". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia ricordando che "come opposizione abbiamo fatto una battaglia per evitare che questo documento, pieno di demagogiche sparate elettorali, perché di questo si trattava, venisse approvato. E così, il sindaco che oggi dice che 'l'importante è ciò che succede nella realtà' dovrebbe fermarsi a riflettere sul fatto che non sia riuscito a portare a casa nemmeno il Piano Aria. Bocciato persino dal consigliere ex Pd e ora capolista dei verdi, Carlo Monguzzi". Massimo Girtanner, già presidente di Municipio 6, candidato al Consiglio Comunale di Milano, evidenzia che il sindaco uscente sia proprio la persona meno indicata per fare simili affermazioni", commentando la frase del sindaco di Milano, Giuseppe Sala "Se le città dimostreranno che le cose possono cambiare, gli altri le seguiranno. è una responsabilità precisa, in particolare delle grandi città". (Com)