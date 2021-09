Bankitalia: nel 2020 11.230 esposti su presunti comportamenti anomali di banche e intermediari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la Banca d'Italia ha ricevuto 11.230 esposti su presunti comportamenti anomali di banche e intermediari finanziari, in aumento del 36 per cento rispetto al 2019. La crescita è proseguita nel primo trimestre del 2021 (2.708 segnalazioni, il 9 per cento in più rispetto al corrispondente periodo del 2020). E' quanto emerge dalla "Relazione sugli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie", che presenta l'attività svolta in quest'ambito dalla Banca d'Italia nel 2020 e nei primi mesi dell'anno in corso. L'esame delle lamentele presentate nel corso del 2020 si è concluso con esito favorevole per il cliente (in tutto o in parte) nel 45 per cento dei casi, anche a seguito delle interlocuzioni della Banca d'Italia con i singoli intermediari. L'aumento delle segnalazioni registrato nel 2020 è legato prevalentemente a lamentele relative all'accesso alle misure governative varate per fronteggiare la pandemia.(Rin)