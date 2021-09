Taiwan: Tsai, Taipei assuma ruolo guida per cambiare catena di approvvigionamento globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan dovrebbe prendere l'iniziativa per apportare cambiamenti nella catena di approvvigionamento globale, che è attualmente in fase di ristrutturazione. Lo ha dichiarato oggi la presidente taiwanese Tsai Ing-wen in un video preregistrato per la cerimonia di apertura della Digital Application Week 2021. "Sebbene la pandemia di Covid abbia colpito tutti gli aspetti della vita quotidiana, i produttori di software di Taiwan si sono impegnati duramente per trovare nuove strade di sviluppo", ha affermato Tsai. "I risultati ottenuti durante la crisi pandemica – come il sistema di notifiche di allerta Covid, la produzione e la distribuzione di mascherine chirurgiche e il sistema di registrazione in tempo reale – sono tutti risultati scientifici e tecnologici significativi", ha evidenziato la presidente. "Tutto ciò – ha aggiunto Tsai – ha messo in luce l'industria delle telecomunicazioni di Taiwan, che ha l'abilità di sviluppare servizi innovativi". È in questo momento di ristrutturazione della catena di approvvigionamento globale che, secondo la presidente, Taiwan potrebbe assumere un ruolo guida nei cambiamenti. A tal proposito, Tsai ha individuato due fasi chiave: "Innanzitutto, dobbiamo continuare a individuare i vantaggi a lungo termine nella produzione di hardware di fascia alta, in seguito dovremmo migliorare la sicurezza delle informazioni e la protezione della proprietà intellettuale per rendere il Paese un partner affidabile nella catena di approvvigionamento globale". (Cip)