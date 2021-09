Cultura: Sorgente group, online settimo racconto d'arte di Claudio Strinati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pittura di Giacomo Van Lint "è contraddistinta da un timbro cromatico luminoso sempre orientato alle ore della sera, quando la luminosità del sole tende a scemare, uno stile che ha in sé quei sentimenti di dolcezza, di quiete e di malinconia cromatica, che lo contraddistinguono dal padre. Giacomo Van Lint divenne celebre soprattutto fra i collezionisti stranieri come dimostra la presenza di molte sue opere in raccolte d’arte europee e in particolare inglesi". Il video “notizie dal mondo”, con il racconto di Claudio Strinati e la regia di Federico Strinati, è disponibile sulle principali piattaforme sociali di Sorgente group. I video della serie “Dieci capolavori della Fondazione Sorgente group in cinque secoli”, saranno online con cadenza mensile l’ultimo martedì di ogni mese, fino a dicembre. (Com)