Ambiente: Giovannini, da pacchetto Fit for 55 opportunità per cambiamento

- Il pacchetto Fit for 55 interesserà anche i comparti del trasporto marittimo, aereo e su gomma: un’opera complessa che richiederà l’approvazione di vari regolamenti, ma che per l’Italia rappresenta un’occasione per mettere in atto un cambiamento, con la creazione di tanti posti di lavoro. Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, intervenuto oggi all’evento di apertura del Festival dello sviluppo sostenibile di Asvis. (Rin)