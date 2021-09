Migranti: Varchi (Fd'I), nuovi sbarchi e nuovi record a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia, parla di "nuovi sbarchi e nuovi record a Lampedusa dove nelle ultime ore sono arrivati quasi 700 immigrati. L'isola affronta da sola il peso di un'accoglienza umanitaria che il ministero dell'Interno è incapace di gestire". La parlamentare aggiunge in una nota: "Fratelli d'Italia denuncia da mesi il fallimento delle politiche migratorie del ministro Lamorgese che, oltre a vuoti proclami, non è in grado di arrestare gli sbarchi clandestini. Una situazione che ad oggi appare del tutto incontrollata, sia dal punto di vista sociale che sanitario, e che non si arresterà fino a quando il ministro dell'Interno e il governo Draghi non decideranno di farsi da parte, e non si avrà il coraggio di applicare il blocco navale, hotspot sulle coste di partenza per valutare realmente gli aventi diritto e una reale politica europea di rimpatrio e ridistribuzione dei clandestini". (Com)