Viabilità: Anas, da domani al via lavori per ripristino asfalto in provincia di Bergamo e di Pavia

- Proseguono gli interventi di Anas per la riqualificazione e il rifacimento delle pavimentazioni lungo la tratta di competenza. A partire da domani, esclusivamente in orario notturno, per mitigare i disagi del traffico e completare i lavori in sicurezza, verrà chiusa al traffico la strada statale 671 "della Val Seriana". Nel dettaglio da mercoledì 29 settembre, la strada verrà chiusa al traffico allo svincolo Gazzaniga/Cene/Fiorano allo svincolo per Vertova, compreso lo svincolo di Val Gandino dalle ore 21 alle ore 6, a esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Il traffico veicolare diretto a Clusone o Bergamo verrà deviato in loco lungo la viabilità provinciale. Il termine dei lavori è previsto per mercoledì 8 ottobre. Inoltre, proseguiranno i lavori di pavimentazione anche in provincia di Pavia. Nel dettaglio nelle giornate di domani 29 e giovedì 30, dalle ore 9 alle ore 18 verrà istituito il senso unico alternato lungo la strada statale 755 "Gerolese" dal km 11, al km 13,600. Gli interventi proseguiranno lungo la strada statale 756 "Sannazzaro-Torre Berretti" secondo il seguente calendario: senso unico alternato dal km 2,450 al km 9,450, a partire dall'1 ottobre fino al 13 ottobre nella fascia oraria dalle 9 alle 18; senso unico alternato dal km 12,230 al km 23,230, in tratti saltuari, a partire dal 14 ottobre fino al 27 ottobre nella fascia oraria dalle 9 alle 18. Le limitazioni non saranno attive nei giorni festivi e prefestivi. (Com)