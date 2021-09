Turismo: Bankitalia, calo del 52,3 per cento delle presenze nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2010 e il 2019 in Italia le presenze turistiche nelle strutture ricettive erano cresciute a un tasso medio annuo dell’1,5 per cento. L’espansione, che ha interessato tutte le ripartizioni territoriali, è stata più intensa nel Nord Ovest (2,1 per cento in media d’anno). E' quanto emerge dalla pubblicazione della Banca d'Italia, nell'ambito delle "Note Covid-19", dal titolo "Il settore turistico e la pandemia di Covid-19". Nel 2020 - si legge nel documento - le misure adottate per fronteggiare la diffusione del coronavirus (come le limitazioni agli spostamenti delle persone e i provvedimenti di chiusura di alcune attività dei comparti ricettivo, ricreativo e culturale) e la paura del contagio hanno determinato un drastico calo dei flussi turistici: le presenze si sono contratte del 52,3 per cento e la flessione ha interessato sia la componente nazionale (-33,8) sia, in misura più marcata, quella estera (-70,3), che nel 2019 rappresentava la metà delle presenze.(Rin)