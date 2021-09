Trasporti: M5s, ancora inutilizzati 2 milioni per cargo-bike, Giovannini firmi decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti dati italiani e europei sulle vendite di biciclette confermano un "vero e proprio boom del settore con oltre 2 milioni di mezzi venduti, di cui 280 mila elettrici", è quanto si legge in una nota delle deputate e deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti. "Complice la pandemia - aggiungono -, l'aumento nel 2020 è stato del 20 per cento rispetto al 2018. Un dato positivo che si configura come una tendenza per gli anni a venire e che segue le politiche di mobilità sostenibile che il Movimento persegue da sempre. Basti pensare che nella legge di bilancio dello scorso anno abbiamo finanziato un Fondo di 2 milioni di euro per l'acquisto dei cargo bike, anche a pedalata assistita. Una misura rivolta alle micro e piccole che svolgono attività di trasporto merci in ambito urbano di ultimo miglio e che possono beneficiare di un credito d'imposta fino al 30%, per una spesa massima di 2mila euro. Il settore è in continua crescita e si stima che salirà del 12,7 per cento nei prossimi dieci anni in Europa". (segue) (Com)