Trasporti: M5s, ancora inutilizzati 2 milioni per cargo-bike, Giovannini firmi decreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo - proseguono - può incentivare la mobilità sostenibile nei centri storici di tante città diminuendo inquinamento e traffico, rendendo le nostre città più pulite, sicure e sostenibili. I fondi sono disponibili fino al 31 dicembre ma il Ministro dei trasporti e delle mobilità sostenibili non ha ancora firmato il decreto attuativo. Auspichiamo che il ministro Giovannini, insieme al ministro dell'economia, provveda quanto prima in modo da rendere la mobilità dei piccoli centri più leggera oltre che contribuire a una crescita economica del settore. Il nostro Paese, infatti è ai primi posti in Europa per produzione e vendita e la domanda è in continua crescita", concludono i parlamentari M5s. (Com)