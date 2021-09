Roma: tenta di rubare in supermercato, arrestato 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convinto di non essere notato, mentre si trovava tra le corsie del market, un uomo, bengalese di 31 anni, ha iniziato a nascondere alcuni prodotti alimentari nei suoi indumenti per poi avviarsi a passo spedito verso l'uscita. Ma i suoi movimenti non sono sfuggiti ad un dipendente dell'esercizio commerciale il quale, segnalato quanto stava accadendo al 112, ha raggiunto lo straniero poco prima che potesse uscire dall'attività. Così il bengalese, una volta scoperto e fermato dal personale del supermercato, al fine di scappare ha iniziato ad aggredirlo con spinte, pugni e gomitate. Ed è stata proprio questa la scena che si sono trovati davanti i poliziotti del commissariato Porta Maggiore, subito intervenuti sul posto bloccando il fuggitivo. L'uomo è stato quindi portato negli uffici del commissariato Torpignattara per ultimare gli atti, al termine dei quali, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per rapina ed inoltre è al vaglio degli investigatori la sua posizione sul territorio nazionale.(Rer)