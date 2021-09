Difesa: Guerini, Seafuture "segnale di speranza" per Paese che vuole ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eventi come il Seafuture che ha aperto oggi i battenti a La Spezia sono “un segnale di speranza” per un Paese che ha voglia di ripartire. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine dei lavori del Seafuture. “Avevamo voglia di ritrovarci e credo che ne avessero voglia soprattutto le realtà industriali. Eventi di questo tipo consentono di sviluppare relazioni e mettere in mostra nuovi prodotti. Credo che sia certa la voglia del Paese di ripartire”, ha detto Guerini. È importante, secondo il ministro, sottolineare “il lavoro che è stato fatto da governo, Parlamento, e da tutte le istituzioni, ma soprattutto la grande voglia degli italiani, sia come cittadini che hanno sopportato con grande responsabilità le limitazioni, sia da parte del sistema delle imprese”. Grazie a una campagna di vaccinazioni che ha raggiunto numeri veramente importanti e con le misure di contenimento realizzate ci sono le condizioni per far ripartire il Paese, favorire la ripresa economica ed eventi di questo tipo credo che siano un segnale di speranza”, ha concluso Guerini. (Res)