Romania: Corte costituzionale discute oggi conflitto tra governo e Parlamento

- La Corte costituzione della Romania discute oggi del conflitto giuridico di natura costituzionale tra governo e Parlamento in Romania, notificato dal presidente del Consiglio, Florin Citu, in merito alle modalità con cui il Parlamento ha avviato la mozione di sfiducia contro il governo presentata dai partiti Usr Plus e Aur. Lo scorso 8 settembre il premier ha presentato ricorso alla Corte costituzionale per l'esistenza di un conflitto giuridico di natura costituzionale tra il Parlamento e il Governo, adducendo "condotta incostituzionale, sia sleale che abusiva, nei confronti dell'autorità esecutiva", in quanto la mozione di sfiducia è stata avviata, depositata e comunicata con la "violazione della Costituzione". Tuttavia, i giudici costituzionali hanno deciso di discutere questa notifica dopo il congresso del Partito nazionale liberale (Pnl), svoltosi sabato scorso, al seguito del quale lo stesso Citu è stato eletto nuovo presidente del partito. (Rob)