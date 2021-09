Spagna: aborto, governo potrebbe introdurre registro obbligatorio medici obiettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Uguaglianza spagnolo potrebbe introdurre l'obbligo di creare un registro dei professionisti sanitari obiettori di coscienza per garantire che le interruzioni volontarie di gravidanza siano garantite nel sistema sanitario pubblico. Come riferisce il quotidiano "El Pais" dovrebbe essere una delle novità più importanti della riforma della legge sull'aborto in fase di elaborazione. L'attuale legge del 2010, approvata nel 2010, riconosce l'obiezione di coscienza come un diritto individuale dei medici e ci sarebbero interi ospedali pubblici in 5 comunità autonome (Estremadura, Madrid, Castilla-La Mancia, Murcia, Aragona e le città autonome di Ceuta e Melilla ) dove non si eseguono aborti nel sistema sanitario pubblico. Quasi l'86 per cento degli aborti sono effettuati in cliniche private che hanno accordi con il sistema sanitario pubblico. (Spm)