Cina-Italia: le nuova generazione degli illustratori italiani per ragazzi in mostra a Chongqing

- E' stata inaugurata la scorsa settimana a Chongqing, nella Cina centro-meridionale, l’esposizione "Eccellenze italiane. La nuova generazione degli illustratori italiani per ragazzi". Lo rende noto in un comunicato diramato oggi il consolato d'Italia a Chongqing, informando della partecipazione all'evento della vice console Adriana Lori. "Eccellenze italiane” presenta le opere di venti giovani illustratori italiani, scelti tra le personalità di spicco più promettenti, e realizzate con tecniche manuali, digitali, o miste, a testimonianza dell’originalità e della creatività del nostro Paese. Organizzata da Bologna Children’s Book Fair-BolognaFiere, Regione Emilia-Romagna e ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e realizzata a Dujiangyan dall’Ufficio affari esteri della Città di Chengdu in collaborazione con il consolato e le autorità del governo municipale di Dujiangyan, "Eccellenze italiane" sarà esposta presso la piazza Yangtianwo di Dujiangyan dal 23 settembre al 3 ottobre 2021. La piazza, conosciuta come “Selfie Panda square”, è una meta turistica molto popolare, situata presso la celebre località di Dujiangyan, sede dell’omonimo sito Unesco "Monte Qingcheng e sistema di irrigazione di Dujiangyan", all’interno dell’habitat naturale del Panda gigante. (segue) (Com)