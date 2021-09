Cina-Italia: le nuova generazione degli illustratori italiani per ragazzi in mostra a Chongqing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assieme all’esposizione "Eccellenze italiane. La nuova generazione degli illustratori italiani per ragazzi", sono esposte anche le opere fotografiche di Francesco Tobia, fotografo italiano che vive in Cina nella provincia del Guizhou, che mostrano le bellezze e i paesaggi urbani più rappresentativi dell’Italia, nonché le foto di Arezzo, città che ha siglato un patto di amicizia con la città Dujiangyan. Prima di visitare l’esposizione insieme alle autorità locali, la vice console si è intrattenuta con un folto gruppo di studenti del terzo anno del corso di laurea di italiano presso la Chengdu Institute Sichuan International Studies University per uno scambio di opinioni sulle illustrazioni esposte, ma anche sulle principali serie TV italiane. La mostra "Eccellenze italiane. La nuova generazione degli illustratori italiani per ragazzi" sarà trasferita poi dall’8 al 29 ottobre all’interno della Scuola elementare Yongfeng di Dujiangyan, per consentirne la fruizione a studenti e famiglie anche in questo periodo, in cui la partecipazione a manifestazioni culturali è ancora condizionata dalla pandemia. Le mostre fanno parte della rassegna di eventi culturali “Chengdu-Europe Culture Season 2021”: curata ogni anno dall’Ufficio affari esteri della città di Chengdu, la rassegna include una serie di eventi culturali, a fruizione gratuita, tra cui concerti dal vivo, proiezioni di film, esposizioni d’arte, mirate a intensificare gli scambi culturali tra Chengdu e i Paesi europei. L’Italia partecipa all’edizione di quest’anno come Paese ospite d’onore con un ricco palinsesto culturale che si iscrive nel contesto della “Road to 2022”, serie di eventi organizzati in preparazione dell’Anno della cultura e del turismo Italia–Cina. (Com)