Monza: Provincia MB, al via il rifacimento del ponte 14 a Cesano Maderno sulla Milano-Meda

- La provincia di Monza e Brianza comunica in una nota che sono partite le operazioni di rifacimento del Ponte n.14 di via San Benedetto a Cesano Maderno lungo la Milano – Meda. L'intervento prevede la realizzazione in opera e a "cielo aperto", di un manufatto scatolare in calcestruzzo armato che verrà traslato e spinto "in aderenza" sotto all'attuale cavalcavia. Si tratta di una operazione che non interferisce con le strutture del ponte oggi esistente, né con la viabilità superiore della "Milano – Meda". "Si procede con la programmazione degli interventi contenuti nella convenzione siglata nel 2019 tra Provincia di Monza e Brianza, Regione, Concessioni autostradali lombarde (Cal), e Autostrada pedemontana lombarda (Apl) per un valore complessivo di 3,1 milioni. Dopo la demolizione del ponte n.10 di Bovisio Masciago, è previsto il rifacimento del ponte n. 14 di Cesano che prevede una attività complessa: il ponte sarà costruito esternamente e poi spinto sotto l'attuale struttura”, spiega il Presidente Luca Santambrogio. Concluse le operazioni propedeutiche necessarie ad avviare il cantiere, l'Appaltatore affidatario dei lavori procederà con le successive attività di demolizione e ricostruzione della pavimentazione lungo il segmento di via san Benedetto sottostante al Ponte 14, necessarie a predisporre la platea di varo sulla quale prima costruire e poi fare scorrere il nuovo manufatto. È stata tracciata la segnaletica orizzontale e posata la segnaletica verticale per segnalare l'interdizione al traffico del segmento di via san Benedetto soggiacente al sovrappasso, incluso tra l'incrocio con corso Europa (intersezione inclusa) e via Val di Sole, il cui incrocio resterà percorribile. I flussi veicolari normalmente transitanti sotto al Ponte 14 saranno deviati lungo la parallela comunale via Garibaldi, posta più a nord, per poi oltrepassare la SP ex SS n. 35 servendosi del successivo Ponte 15. Nessun particolare disagio, invece, per gli utenti della "Milano – Meda", la cui uscita n. 10 "Cesano Maderno" direzione Como resterà regolarmente aperta al traffico. I lavori di rifacimento del Ponte 14 comporteranno un costo complessivo di circa 2,9 milioni, inclusivo di oneri fiscali e spese tecniche varie per incarichi professionali, indagini, spostamenti impianti, imprevisti. L'ultimazione delle operazioni è prevista entro il primo semestre del 2022. L'attuale impianto di monitoraggio del Ponte 14, attivato nell'agosto 2018, al momento resterà attivo, per poi essere definitivamente rimosso prima dell'infilaggio del nuovo manufatto scatolare sotto all'attuale cavalcavia.(Com)