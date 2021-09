Bielorussia: Lukashenko, referendum costituzionale entro febbraio del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum sulla revisione della Costituzione bielorussa si svolgerà entro il mese di febbraio del 2022. Lo ha dichiarato oggi il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko. "Tutti gli sforzi di revisione della Costituzione dovrebbe diventare la base per il consolidamento della società bielorussa e dovrebbero gettare una solida base legislativa per il nostro sviluppo futuro. Sono sicuro che sarà così, poiché la decisione finale verrà presa dal popolo", ha detto Lukashenko, citato dall'agenzia di stampa "Belta". "Come ho già detto che il referendum si terrà entro febbraio", ha detto Lukashenko parlando alla commissione costituzionale. (Rum)