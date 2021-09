Ue: primo dialogo sui diritti umani con Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita hanno avuto ieri a Bruxelles il loro primo dialogo sui diritti umani che ha offerto l'opportunità di avere "discussioni dettagliate su una vasta gamma di argomenti". Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che l'Ue ha accolto con favore le riforme in corso in Arabia Saudita, in particolare nel settore socioeconomico, così come "le misure significative adottate per promuovere i diritti delle donne". L'Ue ha incoraggiato le autorità saudite a lavorare per ottenere il pieno godimento da parte delle donne di tutti i diritti umani, ha chiesto informazioni sulle riforme giudiziarie previste e ha preso atto dei cambiamenti recentemente introdotti nel sistema di kefala (sponsorizzazione), comprese le riforme del diritto del lavoro entrate in vigore nel marzo 2020. L'Ue ha incoraggiato le autorità saudite ad estendere il loro campo di applicazione ai lavoratori domestici. Sono stati notati anche i progressi sauditi nella lotta contro la tratta di esseri umani, ha spiegato il Seae. (segue) (Beb)