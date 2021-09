Ue: primo dialogo sui diritti umani con Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo ha offerto l'opportunità di sollevare anche questioni preoccupanti in materia di diritti umani. L'Ue ha espresso preoccupazione per il contesto generale restrittivo per quanto riguarda i diritti civili e politici, compresa la libertà di espressione, la libertà di riunione e associazione e la libertà di religione o credo. L'Ue ha sollevato il recente aumento delle esecuzioni e ha incoraggiato le autorità saudite a introdurre una moratoria come primo passo verso l'abolizione della pena di morte. L'Ue ha inoltre chiesto informazioni sulle condizioni di detenzione e ha sollevato diversi casi individuali di difensori dei diritti umani sauditi. L'Ue ha inoltre incoraggiato l'Arabia Saudita a ratificare i trattati internazionali fondamentali sui diritti umani e del lavoro e a cooperare con le procedure speciali delle Nazioni Unite. I copresidenti hanno concordato di convocare il prossimo dialogo sui diritti umani nel 2022 in Arabia Saudita. A guidare la delegazione dell'Unione è stato il rappresentante speciale dell'Ue per i diritti umani, Eamon Gilmore. La delegazione saudita era guidata dal presidente della Commissione per i diritti umani, Awwad Saleh Al Awwad. Rappresentanti degli Stati membri dell'Ue hanno partecipato in qualità di osservatori. (Beb)