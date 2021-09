Milano: Sardone (Lega), aggredita durante sopralluogo campo rom di Chiesa rossa, sgombero unica via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tornata al campo rom di Chiesa Rossa per un sopralluogo e pur essendo mio facoltà farlo, visto che si tratta di un insediamento su suolo comunale, sono stata aggredita fisicamente e oggetto di insulti a sfondo sessuale irripetibili. Mi hanno lanciato uova, sassi, scope, stoviglie, spintonata più volte, bagnata con secchiate d'acqua: se questo è il modello di integrazione dei nomadi caro alla sinistra siamo davvero a posto...". Lo comunica Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega spiegando che "appena si varcano i cancelli le leggi dello Stato italiano non valgano più, i rom si sentono padroni di questa parte della città tanto che il 65 per cento di loro non paga un centesimo di affitti e bollette; i bambini non vanno a scuola e seppur piccolissimi sfidano la Polizia al grido di 'sbirri di merda'; nelle adiacenze del campo ci sono decine di chili di rifiuti smaltiti abusivamente e con grave pericolo per l'ambiente; molti pregiudicati campano col reddito di cittadinanza e dicono apertamente che voteranno Pd e 5 Stelle". "Non trovo mezzo motivo per cui questo campo nomadi debba ancora rimanere aperto - prosegue - se aggiungiamo anche le sparatorie, le truffe, le rapine ai corrieri, i furti di mezzi agricoli: la sinistra apra gli occhi e si svegli. Le leggi non esistono, è quasi impossibile accedere anche per le forze dell'ordine visto che hanno messo i lucchetti ad alcuni cancelli". "In tutto ciò - sottolinea Sardone - il campo si sta ingrandendo abusivamente: una nuova villa enorme in muratura è stata costruita sul perimetro, con tanto di recinzione alta a nasconderla. Prima che nasca un nuovo insediamento irregolare accanto a Chiesa Rossa consiglio al Comune di venire qui a vedere coi propri occhi ciò che sta succedendo. Anche perché, dalle risposte alle mie interrogazioni comunali è sempre stato poco chiaro il numero delle famiglie e delle piazzole regolari di questo campo. Lo sgombero è l'unica via percorribile visti i precedenti: i rom si mettano in coda per ricevere alloggi popolari, se ne hanno diritto, esattamente come fanno migliaia di italiani e stranieri. Loro sono stupidi?". "Ho scritto al Prefetto di Milano per chiedere un incontro – chiude Sardone – e raccontare ciò che è successo: è inconcepibile che a un consigliere comunale democraticamente eletto venga impedito di svolgere un sopralluogo in un'area comunale dove da anni c'è un campo rom". (Com)