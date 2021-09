Ambiente: Marcelli (M5s Lazio), concluso iter monumento naturale Monte San Casto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente uno dei simboli più amati della nostra città, il monte San Casto diverrà 'Monumento Naturale' ". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle della Regione Lazio, in merito alla presentazione del progetto per l'istituzione del Monumento Naturale "Rocca Sorella-Castello San Casto", svoltasi, ieri 27 settembre a Sora, nella Sala Consiliare del Comune. Insieme al Consigliere Loreto Marcelli hanno presentato il progetto l'assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi e il Presidente della Commissione Ambiente alla Regione Lazio, Valerio Novelli e il sindaco di Sora, Roberto De Donatis. Presenti all'incontro, anche il Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana e la deputata Enrica Segneri. (segue) (Com)