Ambiente: Marcelli (M5s Lazio), concluso iter monumento naturale Monte San Casto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo Marcelli ha ricordato la ricchezza di biodiversità del territorio, luoghi in cui riesce a svilupparsi una flora con specie termofile e mesofile caratteristiche ed ha ripercorso le tappe amministrative, "iniziate – ha spiegato - con l'Ordine del Giorno approvato in Consiglio regionale nel 2019, e continuate con la delibera di Giunta del Comune di Sora ed il sopralluogo svolto dalla Direzione Parchi della Regione Lazio, per definirne la perimetrazione. Possiamo finalmente dire che mancano pochissimi passaggi – ha continuato Marcelli - affinché si possa finalmente concludere un iter iniziato due anni fa, per ottenere questo risultato che mi rende particolarmente orgoglioso e soddisfatto perché valorizza, preserva e tutela un tesoro naturale vuol dire moltissimo per tutti noi cittadini sorani che appena abbiamo un po' di tempo libero, saliamo su quel monte, per quei sentieri, tra quelle bellezze naturali, ammiriamo il paesaggio e la nostra città. Istituire il Monumento naturale di San Cassio e Casto vuol dire garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale presente nell'area, ed intraprendere azioni di conservazione e di tutela". (segue) (Com)