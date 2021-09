Ambiente: Marcelli (M5s Lazio), concluso iter monumento naturale Monte San Casto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il Presidente della Commissione Ambiente, Valerio Novelli, per aver condiviso con me l'ordine del giorno che ha dato inizio a questo processo, l'assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi, per aver continuato l'iter che ha portato al risultato di oggi, il Sindaco di Sora per aver dato seguito all'iniziativa con i provvedimenti amministrativi necessari. Ringrazio la Sottosegretaria di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana e la deputata Enrica Segneri per la continua e costante attenzione mostrata verso il nostro territorio e il sostegno dimostratoci", ha concluso il capogruppo M5S alla Regione Lazio. (Com)