Spagna: a settembre pagati 10,2 miliardi di euro in pensioni, il 3,2 per cento in più su base annua

- L'Istituto di previdenza sociale spagnolo ha destinato a settembre oltre 10,2 miliardi di euro per il pagamento delle pensioni, il 3,2 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2020. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni, la spesa per le pensioni ha raggiunto il 12 per cento del Pil tra l'ultimo trimestre del 2020 e il terzo trimestre del 2021, inferiore a quella del 2020 (12,4 per cento), anno particolarmente segnato dall'impatto della pandemia del coronavirus, ma superiore a quella del 2019 (10,9 per cento). Dei 10,2 miliardi di euro stanziati a settembre per il pagamento delle pensioni contributive ( 9.871.644), più di due terzi sono andati a quelle di anzianità (7,3 miliardi), 2,3 miliardi a pensioni di vedovanza, 950.694 milioni di euro a quelle di invalidità permanente. La pensione media ha raggiunto 1.193,08 euro a settembre, il 2,2 per cento in più dell'anno scorso. (Spm)