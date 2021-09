Difesa: premier greco Mitsotakis, accordo con Francia rafforza autonomia Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è una giornata storica per la Grecia e per la Francia in quanto viene rafforzata la cooperazione bilaterale nel settore della difesa. Lo ha affermato il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis nelle dichiarazioni alla stampa insieme al presidente francese Emmanuel Macron dopo la firma a Pargi dell'accordo per l'acquisto da parte di Atene di tre fregate francesi Belharra con l'opzione per una quarta. "La firma dell'accordo sull'istituzione di una partnership strategica per la cooperazione nella difesa e nella sicurezza non solo riflette ma rafforza una realtà che è nota a tutti, quella che i nostri due Paesi, Grecia e Francia, hanno già sviluppato un'alleanza molto forte che va sostanzialmente oltre i nostri obblighi reciproci in ambito Ue e Nato", ha dichiarato Mitsotakis, secondo cui questo accordo apre la strada ad una difesa europea "autonoma" uguale al suo potere economico. (Res)