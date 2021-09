India: il 30 ottobre elezioni suppletive per tre seggi parlamentari e 30 assembleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale dell’India ha fissato al 30 ottobre le elezioni suppletive per tre seggi parlamentari e 30 seggi assembleari. Gli scrutini si terranno il 2 novembre. I tre seggi vacanti della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, si trovano negli Stati del Madhya Pradesh (collegio Khandwa 28) e dell’Himachal Pradesh (Mandi 2) e nel Territorio dell’Unione di Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu (Dadra e Nagar Haveli). I 30 seggi vacanti nelle assemblee legislative statali sono distribuiti in 15 Stati: Andhra Pradesh (uno), Assam (cinque), Bengala Occidentale (quattro), Bihar (due), Haryana (uno), Himachal Pradesh (tre), Karnataka (due), Madhya Pradesh (tre), Maharashtra (uno), Meghalaya (tre), Mizoram (uno), Nagaland (uno), Rajasthan (due) e Telangana (uno). La Commissione elettorale ha precisato in un comunicato di aver tenuto conto della situazione della pandemia di coronavirus, delle condizioni meteorologiche, delle festività e dei pareri degli Stati e Territori.(Inn)