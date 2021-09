Roma: Mario Russo nuovo vice responsabile di Cambiamo per la provincia e il litorale nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Russo è il nuovo vice responsabile del comitato promotore di Cambiamo della provincia di Roma e neo responsabile litorale nord. Ad annunciarlo, in una nota, è il responsabile del comitato promotore Cambiamo della provincia di Roma, Massimiliano Giordani. “Conosco Mario Russo da molti anni e si è sempre dimostrato un uomo dalla grande caratura umana e politica - spiega Giordani -. Alla luce di tutto questo, con la volontà di rafforzare lo sviluppo del nostro partito, nel percorso che ci vede andare verso Coraggio Italia, e nella consapevolezza delle sue competenze, siamo sicuri che con Mario Russo il nostro progetto politico si avvarrà di un grande e prezioso contributo ai fini del radicamento sui territori della Provincia di Roma. A Mario Russo, dunque, rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro per i nuovi autorevoli incarichi”. (Com)