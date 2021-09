Ambiente: Raggi, sostenibilità sarà sempre una mia priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità “è stata e sarà sempre una mia priorità: per tutelare il pianeta in cui viviamo e il benessere delle persone, è necessario avviare un processo di crescita sulla base di modelli e comportamenti per uno sviluppo sociale, inclusivo e rispettoso dell’ambiente”. Lo ha detto Virginia Raggi, sindaca di Roma, in un messaggio inviato in occasione dell’evento di apertura del Festival dello sviluppo sostenibile di Asvis. “A Roma abbiamo recentemente approvato il piano d’azione per l’energia e il clima: uno strumento di pianificazione per la lotta al cambiamento climatico che coinvolge tutti i settori dell’amministrazione urbana, che consente a Roma Capitale di rispettare gli impegni presi nel 2017 con la sottoscrizione del patto dei sindaci per la riduzione del 51 per cento delle emissioni entro il 2030”, ha spiegato. (Rin)