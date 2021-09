Indo-Pacifico: la fregata tedesca Bayern all'ancora presso Perth in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata tedesca Bayern è entrata nel porto di Fremantle, presso Perth in Australia, nel quadro della campagna che sta effettuando dall'inizio di agosto scorso nell'Indo-Pacifico. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la missione rientra nei piani del governo tedesco per un rinnovato ruolo della Germania nella regione. In particolare, con la presenza militare, l'esecutivo federale intende rafforzare l'impegno per “un ordine basato sulle regole” e per stringere ulteriormente i rapporti con alleati e partner. (Geb)