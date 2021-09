Roma: Raggi, in nuovo piano urbano visione strategica del futuro della mobilità nella capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore della mobilità occorre disincentivare sempre di più l’utilizzo delle automobili, offrendo alternative sostenibili, e lo continueremo a fare con il piano urbano per la mobilità sostenibile. Lo ha detto Virginia Raggi, sindaca di Roma, in un messaggio inviato in occasione dell’evento di apertura del Festival dello sviluppo sostenibile di Asvis. “Si tratta di una pianificazione di opere e progetti necessari per la città da qui a dieci anni: una visione strategica del futuro della mobilità a Roma, con una nuova rete di piste ciclabili e isole pedonali, nuove infrastrutture su ferro, nodi di scambio, trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane e lo sviluppo dei servizi di sharing e della mobilità dolce”, ha spiegato, sottolineando la necessità di promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema dell’ecologia. (Rin)