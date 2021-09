Governo: Patuanelli, non vedo rischi per la maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'agricoltura, Stefano Patuanelli, in una intervista a "Milano Finanza" dice di non vedere "alcun rischio per la maggioranza, ma solo fibrillazioni interne ai partiti e alla coalizione di centro-destra. Ovviamente non permetteremo che la stabilità del sistema Paese sia messa ancora una volta a repentaglio dai capricci dei singoli. In questo senso mi sento di dire che saranno Movimento e Pd a garantire stabilità e concretezza d'azione". Nella Nadef la crescita sarà rivista parecchio al rialzo: "La crescita al 6 per cento sopra le aspettative è figlia di tre fattori: un fisiologico rimbalzo; le misure economiche adottate dal 2020 ad oggi; il successo della campagna vaccinale e del green pass. Ora bisogna trasformare il rimbalzo in crescita strutturale. E' arrivato il momento di agire sui costi sostenuti dagli imprenditori incidendo in modo massiccio sul cuneo fiscale. Per il settore agricolo si declina con un taglio dei contributi previdenziali". "Serve - continua il ministro - una sforbiciata reale al costo del lavoro per l' impresa, collegando questa riduzione a un salario minimo garantito. Un altro capitolo da affrontare sarà la cessione del credito d'imposta di Transizione 4.0, ma su questo ci sono alcune resistenze all'interno del governo". (segue) (Res)