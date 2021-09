Governo: Patuanelli, non vedo rischi per la maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sindacati e Confindustria non sembrano interessati a introdurre il salario minimo. "Bisogna agganciare al salario minimo il taglio del cuneo fiscale in modo radicale e strutturale. Guardiamo i numeri della decontribuzione al Sud, ci si rende subito conto che uno dei problemi principali del Paese è il costo del lavoro, che genera di conseguenza lavoro nero. Gli imprenditori sono pronti ad assumere e a fare investimenti, anche perché è ormai un fatto riconosciuto da tutti che l'Italia ha costruito un pacchetto di misure che incentivano gli investimenti come nessun altro in Europa". Il ministro osserva infine che "l'intervento sul cuneo dovrà essere fatto in legge di Bilancio e occorrerà essere coraggiosi. Ho sentito troppe volte in passato dire 'abbassiamo le tasse alle imprese', il sistema della tassazione è da cambiare facendo proposte concrete e mettendo a sistema il dialogo delle parti sociali, non avremo un'altra occasione come questa", ha concluso Patuanelli. (Res)