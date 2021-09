Governo: Conte, con questa Lega non arriveremo al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega è ora alle prese con il caso Morisi, il guru social di Salvini indagato per una vicenda di droga. Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in una intervista a "La Stampa" spiega che idea se n'è fatto: "La vicenda personale non posso giudicarla, lasciamo che l'inchiesta faccia il suo corso. Certo Morisi è stato interprete del salvinismo più aggressivo, che andava a citofonare in giro e rincorreva l'immigrato di turno, alimentando le paure nel Paese. Sorprende come il leader della Lega applichi un metro di valutazione indulgente nei confronti degli amici, rispetto a quanto fatto con gli avversari in passato. Comunque, è un ulteriore elemento che si aggiunge al caos leghista e queste fibrillazioni possono far male al governo". Il ministro Orlando ha detto che se Salvini uscisse dalla maggioranza non si strapperebbe i capelli. "È una valutazione complessa, potrebbe anche uscire, perché i numeri in Parlamento ci sono, ma credo non sia auspicabile un rafforzamento dell'opposizione in questa fase delicata, mentre attraversiamo il guado. Spero che la Lega si chiarisca le idee, non può dire una cosa e il suo contrario nella stessa giornata". (segue) (Res)