Governo: Conte, con questa Lega non arriveremo al 2023 (2)

- In queste condizioni difficile si possa arrivare a fine legislatura: "Con questa maggioranza e questi problemi mi sembra improbabile arrivare al 2023". Quindi, come suggerisce Giorgetti, Draghi al Quirinale e poi si va al voto: "Anche su questo vedo grande confusione: prima dicono Draghi fino al 2023, poi Salvini lancia Berlusconi per il Quirinale, ora Giorgetti ribalta la prospettiva. Io non partecipo al gioco della destabilizzazione, le tirate di giacca fanno male: per il Colle ci sono tante variabili da considerare e ne parleremo in prossimità della scadenza", ha concluso Conte. (Res)