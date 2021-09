Germania: Sassoli, il voto conferma la solidità della democrazia tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il 15 settembre è stato ricoverato all'ospedale di Strasburgo per una polmonite non legata al Covid. Ora sta meglio e dall'Italia ha seguito gli sviluppi delle elezioni tedesche. Un risultato "annunciato dai sondaggi, - spiega al "Corriere della Sera" - ma personalmente mi aspettavo una vittoria dell'Spd e un buon risultato dei Verdi per i temi posti al centro della loro campagna elettorale. Sono le questioni della vita delle persone: il lavoro di qualità, il salario minimo, la sostenibilità sociale e ambientale. Sono i temi con cui tutti devono fare i conti, in famiglia, in fabbrica, nel mondo dei servizi. Spd e Verdi in campagna elettorale sono sembrati più coinvolti con i problemi reali delle persone. E sono stati premiati per questo". Il voto conferma, secondo Sassoli, "la solidità della democrazia tedesca e la chiara visione europeista. Nel pieno di trasformazioni politiche e geopolitiche epocali, il voto manda all'Europa un messaggio progressista, ma anche di stabilizzazione. L'estrema destra esce pesantemente sconfitta. E' evidente che dalla crisi si esce mettendo al centro le persone, la coesione, la solidarietà. Questa è la strada che l'Europa ha intrapreso durante il Covid e non dobbiamo smarrirla". La Cdu è crollata ma lo scarto con la Spd è poco. "La posizione della Germania in Europa non cambierà molto almeno nell'immediato anche se, come tutti i Paesi membri, dovrà affrontare le grandi trasformazioni dell'economia e della società. Per questo sarà inevitabile, per l'Ue, affrontare la discussione sul necessario aggiornamento dei propri strumenti, tra cui il patto di Stabilità, per sostenere a lungo la ripresa con regole nuove e sostenibili", ha concluso Sassoli. (Res)